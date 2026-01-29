La actualización tecnológica del BPN generó inconvenientes en los servicios

La situación generó malestar entre algunos usuarios del banco provincial, particularmente en quienes se encontraban de viaje durante el receso de verano.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) realizó el pasado domingo una actualización tecnológica de su sistema Core Bancario, con el objetivo de incorporar nuevas herramientas digitales y mejorar la calidad del servicio de manera segura, según informó oficialmente el gobierno provincial.

No obstante, la implementación del nuevo sistema generó inconvenientes en la operatoria habitual de la entidad. Durante todo el fin de semana los servicios permanecieron fuera de funcionamiento y, en la actualidad, numerosos usuarios continúan registrando demoras en las transacciones, además de bloqueos en el acceso al Home Banking.

Desde la sede del BPN en Plaza Huincul indicaron que, ante estos inconvenientes, se solicitó a los clientes no intentar blanquear el PIN hasta el próximo lunes 2 de febrero, ya que, por causas que aún no fueron precisadas, las cuentas vuelven a bloquearse de manera automática. Estiman que a partir de esa fecha el sistema funcionará con normalidad.

