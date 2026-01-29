Entrenadores de Deportivo Rincón inician capacitación en Racing Club

En el marco de un convenio de cooperación firmado en 2025, los directores técnicos de las divisiones formativas del Club Deportivo Rincón realizan un intercambio metodológico en las instalaciones de Racing Club de Avellaneda.

La delegación neuquina comenzó sus actividades el pasado lunes y permanecerá en Buenos Aires hasta el 31 de enero. Durante este periodo, los entrenadores observan los entrenamientos de todas las categorías formativas, tanto en gimnasio como en campo de juego. La agenda incluye reuniones con los responsables de las áreas física y técnico-táctica para analizar el modelo de trabajo del club bonaerense.

El programa contempla una capacitación sobre metodología y planificación a cargo de Miguel Gomis, Director General de Fútbol Formativo de Racing Club. Esta instancia busca adaptar los procesos de trabajo a la realidad operativa del Deportivo Rincón. Asimismo, el intercambio permite el acceso a herramientas y software de evaluación, con el fin de fortalecer el proceso de formación integral en la institución de Neuquén.