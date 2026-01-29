Corte de energía afectó a Cutral Co, Zapala y localidades del oeste neuquino

Como consecuencia de una falla en la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV que conecta Cutral Co con Zapala.

Un extenso corte de energía eléctrica se registró este jueves por la tarde en el oeste de la provincia de Neuquén, como consecuencia de una falla en la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV que conecta Cutral Co con Zapala. Ocurrió alrededor de las 14:25 y dejó sin suministro eléctrico a más de una decena de localidades.

Según informó el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la salida de servicio de la línea provocó la interrupción del suministro en Cutral Co, Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia, Las Lajas, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Loncopué, Caviahue, Copahue, El Huecú y El Cholar.

Desde el organismo provincial detallaron que personal técnico se encuentra trabajando en el lugar de la falla, donde se habría producido una descarga que ocasionó la interrupción del servicio. Asimismo, indicaron que las tareas de restitución se realizan de manera progresiva, priorizando la normalización de la demanda que alimenta la Estación Transformadora de Cutral Co. Una vez estabilizada esa zona, se avanzará con Zapala y el resto de las localidades afectadas.

El EPEN señaló que continuará brindando información oficial sobre la evolución de los trabajos y el restablecimiento total del suministro eléctrico en las próximas horas.