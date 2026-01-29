Copelco realizará un corte programado de energía en Cutral Co

Afectará de manera parcial a los usuarios del barrio Parque Este,

Copelco informó que este viernes 30 de enero se llevará a cabo una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico debido a tareas de mantenimiento en la red.

El corte está previsto en el horario de 06:00 a 08:00 horas y afectará de manera parcial a los usuarios del barrio Parque Este, comprendiendo el sector delimitado entre Laguna Cochico y Laguna Cari Lauquen, y desde Lago Traful hasta Laguna Blanca.

Además, la interrupción alcanzará a usuarios singulares, entre ellos amplificadores de Cablevisión.

Desde la cooperativa solicitaron a los asociados tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso de trabajo y aclararon que las tareas están sujetas a las condiciones climáticas, por lo que el cronograma podría modificarse.

Copelco recordó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar el funcionamiento y la seguridad del servicio eléctrico en la ciudad.