Convocan a completar la inscripción de la Colonia de Verano, en el CEF 2

Deportes de Plaza Huincul informó que las familias de los niños, niñas y adolescentes que resultaron beneficiarios del sorteo de la Colonia de Verano 2026 deberán acercarse al CEF N° 2 para completar el trámite de inscripción y retirar la correspondiente ficha médica.
Desde el área indicaron que el procedimiento es obligatorio para confirmar la participación en la propuesta recreativa de verano, destinada a garantizar espacios de contención, actividad física y recreación para los más jóvenes durante el período estival.
La atención se realizará en dos turnos: por la mañana, de 8:00 a 10:00 horas, y por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del CEF N° 2, ubicado en calle Di Paolo 539, barrio Ruca Quimey.
Las autoridades solicitaron a las familias respetar los horarios establecidos a fin de completar la documentación requerida y finalizar el trámite en tiempo y forma.