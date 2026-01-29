Altas temperaturas para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Este jueves, según lo anunciado se espera una jornada con temperaturas elevadas. Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas – AIC- se indicó sol radiante durante el día.

La temperatura máxima será de 35° Centígrados y la mínima de 16° hacia la noche. En cuanto al viento, se presentará del sudeste a 16 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad en el día. Para la noche, rotará al este y se incrementará a 40 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros.

Habrá sol radiante en el día y para la noche estará parcialmente nublado.

En cuanto al viernes, se anuncia la llegada de la inestabilidad y la temperatura máxima se incrementará a 36° mientras que la mínima será de 15°.