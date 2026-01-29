Agostina Vietti hace historia en el Freeride World Tour 2026

Es la primera argentina y sudamericana en competir y ganar

La esquiadora nacida en San Martín de los Andes logró quedarse con el primer puesto en la segunda fecha del Freeride World Tour 2026 en Francia.

Agostina además de conseguir el primer lugar, se convirtió en la primera mujer Argentina y de Sudamericana en competir y lograr ganar una fecha en la disciplina.

Todavía restan dos fechas más para llegar a las instancias finales, una en el mes de febrero en Georgia y la segunda en marzo en Fieberbrunn.

Argentina ocupa tres de los cuatro lugares disponibles para Sudamérica, el neuquino Dante Ginaca de Villa La Angostura y Tomás Castelli de Tierra del Fuego son los argentinos que integran la nómina junto a Agostina Vietti.