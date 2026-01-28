Socios del Club Alianza exigen convocatoria a elecciones mediante carta documento

Luego de agotar todas las instancias anteriores

En el día de ayer, un grupo de integrantes del Club Social y Deportivo Alianza presentó una carta documento dirigida a la Comisión Directiva de la institución. El documento exige formalmente la convocatoria de la Asamblea General para la elección de nuevas autoridades, basándose en lo establecido por el Estatuto Social vigente.

Esta medida legal se tomó tras haber agotado las instancias institucionales previas y ante la falta de respuestas formales a las solicitudes presentadas con anterioridad por los asociados. Según el comunicado, el objetivo de esta acción es la normalización institucional del club y la defensa de los derechos de sus miembros.

Los representantes de este grupo manifestaron que buscan el respeto al Estatuto y que la institución debe estar por delante de cualquier interés personal. Asimismo, indicaron que el proceso busca un club ordenado, transparente y con participación activa de los socios. El grupo informó que continuará comunicando los avances de este proceso por los canales correspondientes