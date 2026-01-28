Si necesitás tramitar o renovar las licencias de transporte profesional habrá jornada en Huincul

La atención se llevará adelante en febrero y hay que pedir turno.

En febrero se podrá iniciar o renovar la licencia nacional de conducir, gestionada a través de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos.

Está destinada a conductores de transporte de cargas y pasajeros (categorías C, D y E). Ambos trámites se realizan en la subsecretaría de Capacitación ubicada en avenida del Libertador 517 de barrio Central de Plaza Huincul.

Este trámite permite obtener tanto la licencia correspondiente como el certificado de habilitación necesario para el ejercicio de transporte de pasajeros; y de mercancías peligrosas. Según la opción que necesites hay que solicitar tu turno vía Whatsapp al 1163512147 y hay fechas diferenciadas.

Hay que tener en cuenta las siguientes fechas:

Carga de Pasajeros:

Curso inicial:

-Del 23 al 25 de febrero

Curso renovación:

-19 de febrero

-21 de febrero

Mercancías Peligrosas

Curso inicial:

-Del 26 al 27 de febrero

Curso de renovación:

-28 de febrero