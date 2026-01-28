Se cumplen 47 años de la muerte del doctor Aldo Maulu

Médico pediatra y referente histórico de la salud pública en la comarca petrolera

Este 28 de enero de 2026 se cumplen 47 años del fallecimiento del doctor Aldo Victorio Maulu, médico pediatra y referente histórico de la salud pública en la comarca petrolera, quien murió en un accidente de tránsito en Zapala junto a su hijo Aldo Javier, el 28 de enero de 1979.

La trayectoria del doctor Maulu está profundamente ligada a Cutral Co y Plaza Huincul. Formado en la Universidad Nacional de Córdoba y especializado en pediatría en Tucumán, llegó a la provincia del Neuquén en 1964, convocado por el entonces gobernador Felipe Sapag, para desempeñarse como médico en el hospital de Picún Leufú. Posteriormente, desarrolló tareas sanitarias y de gestión en distintas localidades del norte neuquino, siempre con una fuerte impronta comunitaria.

Entre 1976 y 1977, el doctor Maulu fue director del hospital de Cutral Co, institución que por entonces concentraba la atención sanitaria de la región. Durante ese período impulsó una concepción integral de la salud, articulando atención médica, prevención y organización comunitaria. Su gestión se vio interrumpida tras el golpe de Estado, cuando fue desplazado de su cargo.

Además de su rol en el sistema de salud, tuvo una activa participación en la vida pública provincial. Fue diputado provincial entre 1973 y 1976, etapa en la que promovió iniciativas de impacto directo en la comarca, como la solicitud a YPF para que las viviendas del entonces Campamento Central de Plaza Huincul fueran adjudicadas en venta a sus ocupantes, y su participación como uno de los impulsores del Decálogo de los Derechos del Menor, convertido en la Ley Provincial N.º 758/73.

En el plano local, también se desempeñó como presidente de la Cooperativa COPELCO, fortaleciendo el desarrollo de los servicios esenciales en Cutral Co.

El reconocimiento institucional a su figura comenzó en 1984, cuando mediante el Decreto Provincial N.º 2185, se dispuso que el antiguo Hospital de Cutral Co llevara su nombre. Tras la demolición de ese edificio y la construcción del actual hospital conal de complejidad VI, la Legislatura Provincial resolvió mantener esa denominación en 2005.

Sin embargo, en la actualidad, el nombre del Dr. Aldo Victorio Maulu no figura en el frente del hospital, quedando el homenaje limitado a una placa ubicada en el hall del edificio. Esta situación es señalada desde hace años por vecinos, trabajadores de la salud y referentes locales como una deuda pendiente con la historia sanitaria de la comarca.

El tema volvió a la agenda institucional el 18 de septiembre de 2025, cuando la Honorable Legislatura del Neuquén aprobó la Resolución N.º 1236, solicitando al Ministerio de Salud y a las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul que se concrete la designación oficial del hospital con el nombre del doctor Aldo Victorio Maulu.

A 47 años de su fallecimiento, su legado sigue presente en la memoria colectiva de la comunidad, mientras el reconocimiento formal continúa a la espera de ser materializado