Protección Civil advierte por tormentas intensas y fuertes ráfagas en la provincia

Entre el jueves 29 y el sábado 31

La dirección provincial de Protección Civil emitió una advertencia meteorológica por la probabilidad de tormentas intensas que afectarán a toda la provincia de Neuquén entre el jueves 29 y el sábado 31 de enero, como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la región.

De acuerdo al informe oficial, el escenario climático favorecerá el desarrollo de tormentas convectivas, con fuerte actividad eléctrica, precipitaciones localmente intensas en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora, probabilidad de tormentas secas o con lluvias escasas y eventual caída de granizo.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, señaló que estas condiciones requieren mayor atención por el riesgo forestal, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad relativa y rotación constante de vientos, factores que pueden generar situaciones de riesgo en distintos puntos del territorio.

Las condiciones más intensas se prevén para el viernes 30, jornada en la que el fenómeno podría extenderse a la totalidad de la provincia, según los modelos meteorológicos analizados.

