Piden 30 dadores de sangre para un joven de Plottier que sufrió un grave choque en moto

Un joven de Plottier sufrió un incidente vial en la Ruta Nacional 237 cuando viajaba en su moto. A raíz de las graves lesiones recibidas está internado en estado crítico, en el hospital Castro Rendón de Neuquén.
Se trata de Nahuel Esparza, quien fue intervenido quirúrgicamente. Se requieren 30 dadores de sangre por lo que sus familiares y amigos realizan el pedido para aquellas personas que puedan acercarse a donar.
No es necesario que viajen a Neuquén sino que se puede hacer también en Cutral Co, Zapala, San Martín de los Andes.
Si se pide que al anunciarse, las y los donantes deben informar que es para el paciente Nahuel Esparza, DNI: 42449588.
Además, piden elevar cadena de oración a quienes quieran hacerlo para pedir por su pronta recuperación.
Los requisitos para hacerlo son: tener entre 18 y 65 años de edad, o entre 16 y 17 años con autorización escrita de madre, padre o tutor.
Concurrir con DNI o alguna identificación que contenga foto.
Pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud en general.
No tener tatuajes y o perforaciones y o cirugías con un tiempo menor a un año.
Desayunar infusiones o jugos antes de donar. Se recomienda tomar 500 ml de agua.
Los lugares de donación en la provincia de Neuquén son:
Centro Regional de Hemoterapia (CRH)
➤ Dirección: Teodoro Luis Planas 1915, Neuquén Capital
Atención: Lunes a sábado de 8:30 a 13 hs
➤ Consulta: WhatsApp: 299 689 4198, teléfono: 4482595
Hospital de Zapala: los días lunes y martes en el servicio de hemoterapia (ingreso por
calle Luis Monti)
Hospital de Cutral Co
Hospital de Centenario: solicitar turno al 299 534-4402
Hospital de Chos Malal: de lunes a jueves 07:00 a 09:30 hs
Hospital San Martín de los Andes: solicitar turno por WhatsApp al 2972 54-3841