Estatales de Neuquén cobran salarios en dos días, con un 7.9% de aumento

Este viernes estarán depositados los haberes en las cajas del BPN que funcionan mal desde hace una semana

El gobierno de la Provincia del Neuquén informó que los haberes de enero para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados el viernes 30 de enero, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN). El pago incluirá el aumento del 7,9 por ciento, según lo acordado oportunamente con los gremios estatales.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre.

El viernes cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El gobierno de Figueroa destacó que ya está acordado el aumento salarial de todo 2026 y que ello se pudo realizar gracias a una gestión austera.