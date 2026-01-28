Empleados municipales de Huincul acordaron aumento por 36%

Tras una asamblea que duró aproximadamente dos horas, finalmente se resolvió firmar el acta acuerdo para la aplicación de la escala salarial 2026.
Finalmente y tras una larga negociación, el intendente Claudio Larraza y los representantes del gremio ATE firmaron el acta esta mañana.
Según la información oficial, el incremento es del 36% que se pagará en cuatro tramos de 9%. Ahora resta que el Concejo Deliberante ratifique el acuerdo para que pueda hacerse efectivo.
Como había informado ayer Cutral Co al Instante, la negociación demandó múltiples reuniones y una ardua discusión primero por el porcentaje y luego por la forma en que se pagará. Finalmente hubo acuerdo y se aplicará el incremento.