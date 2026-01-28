El Porvenir no participará en el primer semestre de Lifune por falta de infraestructura

Tiene su propio predio pero no cuenta con los requisitos basicos para la actividad

El Club El Porvenir de Plottier confirmó que no formará parte de la competencia de Lifune durante la primera mitad de este año. Según informó Nicolás Campos, presidente de la institución, la medida responde al déficit en la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad futbolística.

La institución posee un predio de tres hectáreas y media donde, en junio del año pasado, se inauguró el cerco perimetral externo. Sin embargo, el espacio carece de las obras internas exigidas por la liga, tales como el cercado de las canchas y vestuarios funcionales. Actualmente, el club intenta adaptar contenedores marítimos para ser utilizados como vestuarios, pero el avance es lento debido a la situación económica deficitaria que atraviesa la entidad.

Otro factor determinante fue la desocupación del predio de Centro Español, un espacio de una hectárea que El Porvenir utilizó durante 12 años para entrenamientos y partidos de local. Tras un acuerdo entre ambas instituciones, se decidió liberar el lugar a fines del año pasado para permitir el desarrollo de Centro Español, bajo la previsión de que El Porvenir podría trasladar sus actividades a su propio terreno.

La falta de servicios básicos también impide la continuidad deportiva inmediata. El predio propio no cuenta con agua potable ni con una red de iluminación trifásica para las luminarias. A nivel financiero, el club se encuentra a la espera de renovar su participación en el programa Clubes Sociales y de gestionar aportes del sector privado, los cuales se han visto reducidos por el contexto económico actual del país.

Desde la dirigencia señalaron que, si bien han cumplido con los compromisos económicos previos como los traslados de los jugadores, no pueden garantizar un espacio adecuado para los entrenamientos diarios y la competencia oficial sin estas obras básicas