Demoran a una mujer y recuperan numerosos elementos robados en Plaza Huincul

En el barrio Centenario

Personal de la División Investigaciones realizó durante el mediodía del martes 27 de enero un procedimiento que permitió la demora de una mujer y el secuestro de una importante cantidad de elementos presuntamente robados, en el marco de una causa por un hecho delictivo ocurrido horas antes en la ciudad de Plaza Huincul.

El operativo se concretó alrededor de las 12:40, cuando efectivos policiales que llevaban adelante tareas investigativas se constituyeron en un sector del barrio Centenario, en relación con un robo registrado durante la madrugada. En ese contexto, el personal observó que una mujer se despojaba de diversos electrodomésticos y otros objetos cuyas características coincidían con los elementos denunciados como sustraídos.

Ante esta situación, se procedió a la demora de la mujer y al secuestro de los bienes, quedando todo a disposición de la Fiscalía de Cutral Co y de la Comisaría 6°, que intervienen en la causa para las actuaciones correspondientes.

Entre los elementos recuperados se encuentran un televisor de 55 pulgadas, un aire acondicionado portátil, una mesa ratonera, un horno esterilizador, un ventilador de pie, una computadora de escritorio con sus accesorios, además de bebidas, copas, cajas con alhajas de distintos materiales, perfumes, prendas de vestir, cámaras fotográficas antiguas y un acolchado de dos plazas.

Desde la fuerza policial se informó que los bienes secuestrados permanecerán bajo resguardo policial para su posterior restitución a su propietario, conforme lo determinen las autoridades judiciales intervinientes.