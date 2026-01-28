Demoran a un joven y secuestran un arma de fuego durante un operativo policial

El hecho ocurrió ayer martes 27

Un operativo policial realizado durante la tarde del martes 27 de enero culminó con la demora de un joven y el secuestro de un arma de fuego, tras un procedimiento llevado adelante por personal del Departamento Comando Radioeléctrico, en jurisdicción de la Comisaría 15°.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas, cuando efectivos policiales acudieron a un domicilio luego de recibir un aviso por un presunto inconveniente protagonizado por un hombre. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga a pie por arterias cercanas.

La persecución finalizó en un sector interno del barrio General San Martín, donde el joven fue interceptado. Según se informó, antes de ser reducido habría arrojado un arma de fuego tipo revólver, la cual fue posteriormente secuestrada por el personal actuante.

Durante el procedimiento se registraron intentos de terceros por entorpecer la labor policial, por lo que los efectivos decidieron trasladarse de inmediato a la dependencia policial correspondiente junto con el demorado y el arma incautada.

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría 15° y de la División Investigaciones Cutral Co, labrándose las actuaciones administrativas de rigor. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes