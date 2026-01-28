Cutral Co al Instante fue parte de la Cátedra Connectas- Martín Baron en Bogotá

Aprender y mejorar para hacer el periodismo que nuestra audiencia se merece. Se vienen cambios

Cutral Co al Instante es un medio de información local, le hablamos a los vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul. Nuestra motivación siempre fue contar las historias de estas dos ciudades, que a veces son enormes y trascendentes y a veces son simplemente información de servicio.

Ese camino de informar ubicadas en la Patagonia norte, en nuestro lugar de origen, nos llevó muy lejos. Primero fuimos parte del directorio global de SembraMedia y así aparecimos en el mapa que trajo una oportunidad de formación que no podíamos dejar pasar.

Como editora de Cutral Co al Instante, me postulé para ser parte de la sexta edición de la Cátedra Connectas, que lleva el nombre del legendario Martin Baron (editor en The Boston Globe durante la investigación de los abusos sexuales de sacerdotes católicos y en el Whashinton Post cuando salió a la luz que el gobierno de Estados Unidos vigilaba a la población desde redes sociales).

Fue aceptada porque “se tuvo en cuenta tu trayectoria, la proyección periodística de tu perfil y el potencial para que generemos sinergias de valor de largo plazo”, se me explicó desde Connectas.

El programa contó con el acompañamiento de tutores referentes del ecosistema informativo iberoamericano, con contenidos pensados para potenciar el rol editorial dentro de las redacciones.

El objetivo de la Cátedra fue fortalecer el liderazgo, mejorar el trabajo con equipos multidisciplinarios y enfrentar un contexto regional marcado por la polarización, la corrupción y escenarios geopolíticos cada vez más complejos.

Los tutores fueron Martin Baron, exdirector de The Washington Post; Ana Lucía Duque (CONNECTAS); Martín Rodríguez Yebra (La Nación); Juan Luis Sánchez (eldiario.es); Carlos Eduardo Huertas (CONNECTAS); y contó con invitados especiales: Juanita León (La Silla Vacía); Mauricio Sáenz (CONNECTAS) y Nelson Freddy Padilla (El Espectador), quienes compartieron su experiencia y visión sobre el papel del periodismo en la defensa de la democracia.

En todo este proceso, que duró 14 días, aprendí conceptos, herramientas, procesos que implicarán cambios para Cutral Co al Instante.

Esas modificaciones en nuestra forma de trabajo deben generar mejor periodismo, más profundidad en los temas y una escucha atenta de la audiencia, de todos ustedes. Comienza una nueva etapa para este medio de información local, vamos por más.