Copelco: ¿Por qué se corta la energía en el barrio Zani?

La demanda por las altas temperaturas fue la razón, pero en este sector había problemas específicos que debieron ser solucionados

El barrio Zani tuvo varios episodios de corte de energía en las últimas semanas, el último fue programado y ocurrió en la jornada de este miércoles.

La sucesión de cortes tienen una explicación: la demanda sobre uno de los transformadores es mayor a la oferta de energía en el sector. La explicación de ese pico en la demandas es el calor, las altas temperaturas, que provocan la utilización de aires acondicionados, bombas de agua y equipos de refrigeración extras.

El primer indicio fue la salida de servicio de servicio de un transformador. La falla que se repitió varias veces fue en un fusible del mismo que sirve como protección, actúa por alta temperatura y es para protegerlo de un potencial incendio del mismo.

Un fusible puede fallar porque estar defectuoso, es decir que no siempre se quema un fusible por temperatura alta. En el caso del barrio Zani, Copelco realizó el reemplazo pero a los pocos días volvió a fallar por exceso de temperatura, lo que confirmó que había una carga más alta que la que el transformador.

Desde entonces, se trabajó en sacarle carga, es decir, que menos usuarios tomen energía desde ese transformador para que pueda funcionar dentro de los parámetros normales. Eso es lo que se realizó este miércoles.

¿Por qué solo afecta al barrio Zani?

El presidente de Copelco, Máximo Cisneros explicó que “cuando se planifica una red para determinada zona, se estima una carga determinada que en función de la experiencia tiene un valor y sus instalaciones fijas responden a ese promedio. El problema se da en que las viviendas van incorporando cada año más carga o demanda de energía. Para decirlo más claramente las viviendas van sumando bombas de agua, equipos de aire acondicionado, etc., equipos que cada vez demandan más potencia. Si a esto se le suma el crecimiento del barrio llega un momento en que toda esta instalación planeada va quedando chica para la demanda energética de la zona”.

Y contó que “lunes y martes se trabajó un mucho en el barrio Zani, se le sacó carga a la SET en cuestión para distribuir la misma entre otros transformadores para que ninguno se sobrecargue. Con el corte programado de este miércoles se vinculó la nueva distribución en la zona y así se finalizará con esa intervención”. Es decir que no se espera nuevos cortes para este sector.

Calor y alto consumo, el escenario de cada enero

El calor y las altas temperatus generan, cada año, una demanda extra de energía. “El pico de demanda energética se está dando entre las 18 y las 21 h en el mes de enero y parte de febrero, es decir que estamos pasando la época del año en que se pone a prueba todas las instalaciones eléctricas”, dijo Cisneros.

El presidente de la cooperativa aseguró que entiende a los usuarios que se quedan sin energía sin previo aviso. “No está bueno quedarse sin energía en esta época y es por ello que Copelco está invirtiendo en tecnología de medición para que podamos actuar en forma preventiva, algunas zonas de la ciudad ya cuentan con esta tecnología que ha sido diseñada por nuestro personal técnico para que podamos adelantarnos a los posibles problemas. Esta tecnología se dispondrá para ambas ciudades en un tiempo más”, dijo y destacó que “todo el año se trabajó en reemplazo de instalaciones fijas, como cables, postes y también transformadores ya que todas éstas tienen un período útil limitado, ese trabajo lo estamos haciendo desde hace muchos años, prácticamente un 80% de ambas ciudades cuentan instalaciones confiables”.