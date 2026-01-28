Ciclo Cultural de Verano 2026: estos son los artistas que estarán este finde en Cutral Co

Las actividades son gratuitas y estarán repartidas entre la plaza San Martín y la calle Roca que se hará peatonal.

La programación del ciclo cultural de verano 2026 incluye una variada grilla de artistas de diversas disciplinas que se repartirán entre la plaza San Martín y la peatonal que se armará en la calle Roca.

Habrá talleres de baile y se propone espectáculos de circo y con música en vivo.

Este es el detalle del cronograma completo para las próximas jornadas:

Viernes 30 de enero

Las actividades darán inicio en la Peatonal de la calle Roca a partir de las 18. Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar de:

Stands interactivos: Maquillaje artístico, fotografía artística y un stand de la escuela de natación Dory (explicará qué maniobras se deben realizar ante un ahogamiento).

Maquillaje artístico, fotografía artística y un stand de la escuela de natación Dory (explicará qué maniobras se deben realizar ante un ahogamiento). Espectáculos: Show del Payaso Marito (circo), Eluney Díaz y la presentación de Payaso Peluca y Yo.

Show del Payaso Marito (circo), Eluney Díaz y la presentación de Payaso Peluca y Yo. Clases abiertas: sesión de Zumba con Mayra Vallejos y una clase de salsa y bachata a cargo de La Clave Estudio.

Luego, en el escenario de la plaza San Martín a las 20, con la presentación de los siguientes artistas:

Danza: Delfina Angulo (K-pop) y Maive Gonzales (Bellydance Studio).

Delfina Angulo (K-pop) y Maive Gonzales (Bellydance Studio). Música y shows en vivo: Mony En Vivo, Axel y Alan Levio, Sin Luces, Caniche Hernández, Fin Trío, La Chinita Tapia, La Tentación y el cierre especial será de Los Pasteles Verdes.

Domingo 1 de febrero

El segundo día del ciclo cultural retomará su actividad en la Peatonal de la calle Roca desde las 18:00 con las siguientes propuestas:

Recreación: Stands de maquillaje y fotografía artística.

Stands de maquillaje y fotografía artística. Circo: Nuevas presentaciones de los payasos Marito, Peluca y Yo.

Nuevas presentaciones de los payasos Marito, Peluca y Yo. Deporte y ritmo: Una clase abierta de Strong Nation.

La jornada concluirá en la plaza San Martín a partir de las 20:00, donde se presentará una extensa lista de talentos locales y regionales:

Danza: Arabella Giorggi (K-pop), Sueño Flamenco, Ballet Danza y Pasión, y el Estudio de Danzas Tutu.

Arabella Giorggi (K-pop), Sueño Flamenco, Ballet Danza y Pasión, y el Estudio de Danzas Tutu. Música: Bruno Pinilla, Guadalupe Marín, Cercanamente Lejos, Facu Díaz, Newmas, Extraños y La Cuadra.

Toda esta propuesta está organizada por la subsecretaría de Cultura y Educación del municipio de Cutral Co. Se busca promover el acceso gratuito a espectáculos de calidad.