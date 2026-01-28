Agentes Sanitarios realizarán una nueva jornada “Viernes Saludable” en Cutral Co

Durante la actividad se ofrecerán servicios gratuitos de salud y prevención

Agentes Sanitarios de la Región Sanitaria de la Comarca Limay invitan a la comunidad de Plaza Huincul y Cutral Co a participar del 4° Hospital Cutral Co, en el marco de la jornada denominada “Viernes Saludable”, que se desarrollará el viernes 30 de enero, de 09 a 14 horas, en la Plaza San Martín de Cutral Co.

Durante la actividad se ofrecerán servicios gratuitos de salud y prevención, entre los que se incluyen vacunación para adultos, control de signos vitales, entrega de folletería informativa y la instalación de un Stand Saludable a cargo de CIAPS/CLAPS.

Además, estará presente el Banco de Leche Humana, junto a un plantel de actividades de prevención, y se realizará la entrega de Praziquantel, medicamento destinado a la prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias.

La jornada tiene como objetivo promover hábitos saludables, fortalecer la prevención y acercar los servicios de salud a la comunidad, en un espacio público y accesible para todas las vecinas y vecinos.