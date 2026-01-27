Tormenta afectó a Andacollo, El Huecu y Loncopue y llegará a Cutral Co y Huincul

Se esperan tormentas y viento para jueves y viernes en la zona de la Confluencia que incluye a Cutral Co

Desde Defensa Civil esperan que este jueves y viernes haya un aumento de la inestibilidad y posibilidad de tormentas eléctricas y viento.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, precisó que “se aproxima para este jueves y viernes un aumento de inestabilidad muy notable, seguramente vamos a estar bajo alerta meteorológica por formación de tormentas, y esto nos obliga a estar preparados para lo que se viene”.

Y contó que la situación fue compleja ayer lunes. “Este lunes tuvimos situaciones complejas hacia la finalización de la tarde, con la formación de núcleos convectivos en todo lo que fue la zona Norte y noreste de la provincia”. Los núcleos conectivos son áreas localizadas de intensa corriente ascendente de aire caliente, que generan nubes de gran desarrollo, provocando tormentas eléctricas, precipitaciones intensas, granizo y ráfagas de viento fuertes.

Cruz detalló que esas condiciones afectaron “a la localidad de Andacollo, con aumento de caudales sobre cañadones naturales como por ejemplo en el Cañadón de la Cabra. Esto provocó también el anegamiento de un par de calles, como así también el ingreso de agua en algunas viviendas de pobladores, que pudieron ser rápidamente asistidos”.

En lo que respecta a El Huecú y Loncopué, especificó que “el aumento de caudales en un cañadón también afectó seriamente la ruta que une Loncopué con El Huecú, unos 15 kilómetros de la ruta 21, donde personal de Vialidad está trabajando para recomponer la situación de transitabilidad”.

Por último, indicó que “con la formación de tormentas convectivas puede haber ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica, mucha probabilidad de caída de agua en cortos períodos”. Explicó que esta situación “aumenta el riesgo forestal, así como también la posibilidad de aumento de caudales en ríos, arroyos, cañadones”.

Cruz reiteró la solicitud de que “mantenerse informados por los canales oficiales, ya que se esperan días complejos prácticamente para la totalidad de la provincia, durante el jueves y viernes, y el sábado a la mañana, principalmente, en áreas de Confluencia”.