Robaron una camioneta en Sauzal Bonito y la encontraron en Monte Hermoso de Cutral Co

Desde la Comisión de Fomento se expresó tristeza porque los supuestos ladrones eran miembros de la comunidad

Vecinos del paraje Sauzal Bonito robaron una camioneta de la Comisión de Fomento. Pocas horas más tarde, el vehículo fue encontrado en una chacra de la zona semirrural de Cutral Co.

Según contaron desde la Comisión, el robo lo cometieron personas de la misma localidad “que en más de una ocasión se los ayudó con materiales para una vivienda e inclusive fueron trasladados en esa misma camioneta para acudir a tratamientos de salud”. Y por ello expresaron su tristeza en su cuenta oficial de Facebook.

Los integrantes de la Comisión de Fomento agradecieron el rápido accionar policial, tanto al Comando Radioeléctrico, la Brigada de Investigaciones y al personal de la comisaría Sexta.

Desde la policía se informó que se hizo un allanamiento en una vivienda donde fue ubicada la camioneta, tras patrullajes y tareas investigativas. Durante el procedimiento, una persona fue demorada y se le inició una causa judicial, tras darle intervención a la fiscalía de turno.

Por disposición judicial, el vehículo fue restituido a las autoridades de la Comisión de Fomento, destacándose la rápida respuesta policial y el trabajo articulado que permitió esclarecer el hecho en pocas horas y recuperar el bien sustraído.