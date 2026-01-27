Plaza Huincul: hubo mesa de negociación, pero no acuerdo entre ATE y el municipio

Pese a que las partes avanzaron en la negociación, no trascendieron detalles sobre el porcentaje de aumento ni sobre la modalidad de pago,

La negociación salarial entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Plaza Huincul y el Ejecutivo municipal continúa sin acuerdo definitivo. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Néstor Rodríguez, quien informó a este medio cerca de las 15 horas que, si bien hubo avances en el diálogo, aún no se firmó ningún acta.

Durante el pasado viernes se llevó a cabo una asamblea gremiale en el corralón municipal, mientras que las conversaciones se retomaron este lunes a partir de las 13 horas. En ese marco, no se logró consenso con los trabajadores, especialmente en relación a la forma de pago del eventual incremento salarial.

Pese a que las partes avanzaron en la negociación, no trascendieron detalles sobre el porcentaje de aumento ni sobre la modalidad de pago, y ninguna de las partes dejó trascender información oficial. Desde el municipio, sin embargo, se espera poder avanzar en la firma del acta correspondiente.

De acuerdo a los plazos administrativos, y teniendo en cuenta el proceso que implica la aprobación de un aumento salarial, el eventual acuerdo no impactaría en los haberes del mes de enero. En caso de alcanzarse, el mismo deberá formalizarse mediante la firma de un acta y posteriormente ser aprobado por el Concejo Deliberante.

Como antecedente, el pasado 19 de enero, en la ciudad de Cutral Co, la Junta Interna de ATE y el Ejecutivo municipal alcanzaron un acuerdo que establece un incremento salarial del 36% para las y los trabajadores municipales durante el año 2026.

Las negociaciones en Plaza Huincul continúan abiertas y se aguarda que mañana miércoles 28 se realice el acuerdo.