Este es el cronograma de atención en los Centros de Salud de Otaño y Pampa

En el horario de 8 a 20 horas, con modalidad con turno previo y a demanda, según la especialidad.

Los Centros de Salud de los barrios Otaño y Pampa, en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, brindarán durante esta semana atención médica ampliada en el horario de 8 a 20 horas, con modalidad con turno previo y a demanda, según la especialidad.

Durante las jornadas se ofrecerán prestaciones en odontología, clínica médica, medicina general, obstetricia, ginecología y pediatría.

Cronograma de atención

  • Miércoles 28 de enero de 2026
    Centro de Salud Pampa
    Especialidades: Ginecología y Medicina General
    Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co
    Teléfono: 49624803
  • Jueves 29 de enero de 2026
    Centro de Salud Otaño
    Especialidades: Odontología, Ginecología y Medicina General
    Dirección: Salta 400, Plaza Huincul
    Teléfono: 4967107
  • Viernes 30 de enero de 2026
    Centro de Salud Pampa
    Especialidad: Clínica Médica
    Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co
    Teléfono: 4962483

Desde los centros de salud se informó que, para consultas y solicitud de turnos, las personas interesadas pueden comunicarse directamente a los teléfonos de contacto de cada establecimiento.