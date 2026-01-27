Este es el cronograma de atención en los Centros de Salud de Otaño y Pampa

Los Centros de Salud de los barrios Otaño y Pampa, en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, brindarán durante esta semana atención médica ampliada en el horario de 8 a 20 horas, con modalidad con turno previo y a demanda, según la especialidad.
Durante las jornadas se ofrecerán prestaciones en odontología, clínica médica, medicina general, obstetricia, ginecología y pediatría.
Cronograma de atención
- Miércoles 28 de enero de 2026
Centro de Salud Pampa
Especialidades: Ginecología y Medicina General
Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co
Teléfono: 49624803
- Jueves 29 de enero de 2026
Centro de Salud Otaño
Especialidades: Odontología, Ginecología y Medicina General
Dirección: Salta 400, Plaza Huincul
Teléfono: 4967107
- Viernes 30 de enero de 2026
Centro de Salud Pampa
Especialidad: Clínica Médica
Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co
Teléfono: 4962483
Desde los centros de salud se informó que, para consultas y solicitud de turnos, las personas interesadas pueden comunicarse directamente a los teléfonos de contacto de cada establecimiento.