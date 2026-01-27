El conductor del auto que volcó en ruta 17 apareció y está bien

Como se había informado ayer, un vehículo fue encontrado en la ruta 17 con dirección a Añelo, tras haber protagonizado un vuelco.
Pero el conductor, que habría pedido ayuda, no se encontraba allí. Horas más tarde, la policía informó que se trataba de un hombre, mayor de edad, que estaba en buen estado de salud.
La persona fue identificada y asistida para los trámites de rigor luego de un accidente de tránsito. En principio había solicitado ayuda para trasladarse hacia la zona urbana tras el accidente.