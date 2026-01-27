Copelco realizará un corte programado de energía en un sector de Cutral Co

Afectará al barrio Zani

Copelco informó que este miércoles 28 de enero se llevará a cabo una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento en redes de distribución de baja tensión.

El corte se extenderá desde las 06:00 hasta las 09:00 horas y afectará de manera parcial al barrio Zani, específicamente en el sector comprendido desde calle Nahueve hasta Pernisek y desde Chimehuin hasta Reñileuvu. Además, la interrupción del suministro alcanzará a usuarios singulares y a los amplificadores de Cablevisión.

Desde la cooperativa solicitaron a los asociados tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de suspensión del servicio y recordaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas.

Desde la cooperativa solicitaron a los asociados tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de suspensión del servicio y recordaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas.