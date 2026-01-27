Convocan a audición para el Ballet Municipal de Cutral Co

La audición se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco.

La Municipalidad de Cutral Co, a través de la subsecretaría de Cultura y Educación, anunció la realización de una nueva audición para conformar el Ballet Municipal de Cutral Co – Elenco 2026, destinada a bailarines y bailarinas de folklore de la localidad y la región.

La audición se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco. La convocatoria está abierta a personas desde los 15 años de edad, con formación en danzas folklóricas.

Entre los requisitos establecidos, se solicita disponibilidad obligatoria para ensayos todos los miércoles de 13:30 a 19:00 horas, sin excepción, además de un fin de semana al mes (sábado y domingo) y disponibilidad total para presentaciones artísticas.

Desde la organización informaron que los y las aspirantes deberán llegar con anticipación para realizar la inscripción, y concurrir con ropa de ensayo, pollera y pañuelo. Las secuencias y coreografías que serán evaluadas se enseñarán el mismo día de la audición.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con la profesora Gabriela Marín al 299 4843200 o con el profesor Emmanuel Hernández al 299 5798102.

Esta convocatoria representa una nueva oportunidad para integrar un elenco artístico oficial que representa a Cutral Co en distintos escenarios culturales y festivales de la región y el país.