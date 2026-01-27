Comenzó una nueva edición del Ciclo de Verano en el barrio Unión de Cutral Co

Las actividades se llevan adelante en el minigimnasio del barrio Unión

La Comisión Vecinal del Barrio Unión de Cutral Co dio inicio a la 8ª edición del Ciclo de Verano, una propuesta comunitaria y gratuita destinada a niñas, niños y familias del barrio, que se desarrolla desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero.

Las actividades se llevan adelante en el minigimnasio del barrio Unión, a partir de las 17 horas, y forman parte de una iniciativa orientada a generar espacios de encuentro, recreación y aprendizaje durante el receso estival.

El programa incluye una variada agenda de actividades recreativas y formativas, entre las que se encuentran taller de cocina, juegos de agua, danzas árabes, eco manualidades, expresión corporal y taller de lectura, propuestas diseñadas para fomentar la creatividad, el movimiento y la participación de los más pequeños.

Desde la organización destacaron y agradecieron el acompañamiento de la psicóloga social Liliana Sepúlveda, quien participa activamente en el desarrollo del ciclo, aportando su compromiso y dedicación al trabajo comunitario.

La invitación permanece abierta a todos los vecinos y vecinas del Barrio Unión, quienes pueden sumarse a las actividades sin inscripción previa, reforzando el carácter inclusivo y participativo de la propuesta.