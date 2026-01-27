Comenzó una nueva edición del Ciclo de Verano en el barrio Unión de Cutral Co

La Comisión Vecinal del Barrio Unión de Cutral Co dio inicio a la 8ª edición del Ciclo de Verano, una propuesta comunitaria y gratuita destinada a niñas, niños y familias del barrio, que se desarrolla desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero.
Las actividades se llevan adelante en el minigimnasio del barrio Unión, a partir de las 17 horas, y forman parte de una iniciativa orientada a generar espacios de encuentro, recreación y aprendizaje durante el receso estival.
El programa incluye una variada agenda de actividades recreativas y formativas, entre las que se encuentran taller de cocina, juegos de agua, danzas árabes, eco manualidades, expresión corporal y taller de lectura, propuestas diseñadas para fomentar la creatividad, el movimiento y la participación de los más pequeños.
Desde la organización destacaron y agradecieron el acompañamiento de la psicóloga social Liliana Sepúlveda, quien participa activamente en el desarrollo del ciclo, aportando su compromiso y dedicación al trabajo comunitario.
La invitación permanece abierta a todos los vecinos y vecinas del Barrio Unión, quienes pueden sumarse a las actividades sin inscripción previa, reforzando el carácter inclusivo y participativo de la propuesta.