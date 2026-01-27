Bomberos de Cutral Co: alertan sobre la ola de calor y piden no hacer quemas de pastizales

Explicaron que esta mañana ya atendieron tres emergencias.

Las jornadas con altas temperaturas que están pronosticadas para estos días, hicieron que desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co se emita un comunicado de aviso para que la comunidad estén en alerta.

Se explicó que en condicines meteorológicas extremas, como las que se vendrán, los índices de inflamabilidad son altos y la humedad es baja. Es por esta razón que piden la cooperación de vecinos y vecinas para que se garantice la seguridad pública y se evite, de este modo, las salidas de emergencia.

Desde el cuartel se informó que hoy las dotaciones intervinieron en tres siniestros relacions con incendios en contenedores de residuos, pastizales y terrenos baldíos.

“Estos incidentes exigen un despliegue crítico de recursos y personal que podría evitarse con conductas responsables”, se señaló.

Como medidas de prevención pidieron que se puedan seguir las medidas detalladas:

“Prevención de Incendios: Queda terminantemente prohibido realizar quemas de basura, malezas o pastizales. Un foco ígneo menor, bajo estas temperaturas, puede derivar en un incendio de interfaz incontrolable en cuestión de minutos”, se informó.

Ante el calor se recordó que es necesario mantener una hidratación constante y que se priorice el consumo de agua.

Además, que las vecinas y vecinos, en la medida de sus posibilidades restrinjan la exposición solar innecesaria, especialmente en la franja de mayor radiación que es de 11 a 17.

Se sugiere usar vestimenta ligera y de colores claros.

Finalmente, el cuerpo activo del cuartel cutralquense, indicó que se mantiene en alerta permanente y con los móviles operativos prestos a responder a cualquier requerimiento de asistencia o emergencia. “Agradecemos la colaboración de la comunidad para evitar situaciones de riesgo que comprometan la integridad de nuestros ciudadanos y del ambiente”, sugirieron en el comunicado.

Recordaron los números ante calquier emergencia:

Bomberos: 100

Policía: 101

Hospital: 107

Defensa Civil Cutral Co: 103