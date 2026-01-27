Abren inscripciones para un curso de barbería en Plaza Huincul

Una propuesta formativa orientada a la adquisición de un oficio con alta demanda y rápida inserción laboral.

Capacitación de Plaza Huincul informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso de Barbería, una propuesta formativa orientada a la adquisición de un oficio con alta demanda y rápida inserción laboral.

La capacitación comenzará el 3 de febrero y se dictará los días martes y jueves, en el horario de 14:30 a 17:30 horas. El curso está diseñado para brindar técnicas prácticas de corte unisex, permitiendo a las y los participantes desarrollar habilidades concretas para desempeñarse en el ámbito laboral o generar emprendimientos propios.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, barrio Central, Plaza Huincul. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono +54 9 299 535 1518.

La propuesta cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda a las y los interesados realizar la inscripción con antelación.