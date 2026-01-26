Vacaciones en febrero: Villa La Angostura propone la Fiesta Nacional de los Jardines

Será del 14 a 17 de febrero. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural y de espectáculos culturales

La municipalidad de Villa La Angostura anunció que la Fiesta Nacional de los Jardines 2026 se realizará del 14 al 17 de febrero,. El evento coincide con la temporada estival, lo que permite a los habitantes de la provincia de Neuquén planificar su visita con antelación para participar de las cuatro jornadas de actividades,.

Cronograma y actividades principales

El programa combina tradiciones locales con espectáculos masivos. Los puntos centrales de la agenda incluyen:

Concurso de Jardines: Se premian los mejores espacios verdes de viviendas, comercios e instituciones,.

Se premian los mejores espacios verdes de viviendas, comercios e instituciones,. Desfile de Carrozas: Se llevará a cabo el sábado por la tarde sobre la Avenida Arrayanes, con la participación de barrios e instituciones,.

Se llevará a cabo el sobre la Avenida Arrayanes, con la participación de barrios e instituciones,. Espectáculos Artísticos: Presentaciones de música popular en el escenario mayor durante las noches del evento,.

Presentaciones de música popular en el escenario mayor durante las noches del evento,. Feria de Expositores: Espacio con stands de venta, artesanos, productores locales y oferta gastronómica,.

Información para visitantes regionales

Para quienes se trasladen desde otras zonas de la provincia, la organización prevé una concurrencia superior a las 10.000 personas,. El predio ferial funcionará como centro de comercialización de productos regionales y punto de encuentro cultural,.

Se recomienda a los interesados en asistir realizar sus reservas de alojamiento con tiempo, dado que la fiesta es uno de los principales atractivos turísticos de la región durante el verano,.

