Una mujer entregó un arma de fuego tras un disturbio en el barrio Nehuenche

Durante la mañana del domingo, la policía se trasladó hasta las calles Agrimensor Baka y Rosembrook, en Cutral Có, luego de recibir un aviso por ruidos y problemas en la vía pública. Al llegar, los efectivos encontraron a una mujer que parecía estar ebria y que protagonizaba una discusión frente a una casa de la zona.
Mientras los uniformados trabajaban en el lugar, la mujer llegó en un auto particular y entregó por su cuenta una pistola calibre 9 mm que tenía balas. Según explicó ella misma a los agentes, el arma pertenecía a su pareja.
Tras recibir el equipo, los policías solicitaron la presencia de peritos para realizar el retiro formal de la pistola siguiendo los pasos habituales. Por el momento, el arma de fuego quedó a disposición de la Fiscalía de Cutral Co mientras avanza la investigación del caso.