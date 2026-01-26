Plaza Huincul: recuperan una moto que había sido robada días atrás

Fue robada en el barrio Unión de Cutral Co

Durante la mañana del domingo 25 de enero, personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico, en conjunto con efectivos de la Comisaría 6° – Área I, intervino tras el hallazgo de una motocicleta en aparente estado de abandono en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 17, en dirección sur hacia la localidad de Picún Leufú, en cercanías de la zona conocida como La Chanchería.

El procedimiento se inició a partir del aviso de un vecino que circulaba por el sector, quien alertó a las autoridades sobre la presencia del rodado. Al arribar al lugar, el personal constató la existencia de una motocicleta marca Sirus, de 190 cc, color negro con vivos verdes, que se encontraba sin chapa patente y a la vera de la ruta.

Luego de realizar las averiguaciones correspondientes, se estableció que el vehículo presentaba características coincidentes con una motocicleta denunciada como sustraída días atrás en el barrio Unión. Ante esta situación, se dio intervención a personal de la comisaría 14°.

Finalmente, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta y su traslado a la unidad policial, quedando el rodado a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones judiciales.