Picún: detectaron presencia de cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía

Cerraron el Club de Pesca

La Municipalidad de Picún Leufú informó que se detectó presencia de cianobacterias en el lago embalse Ezequiel Ramos Mexía, una situación que suele registrarse durante períodos de altas temperaturas y que, en determinados casos, puede representar un riesgo para la salud.

Ante este escenario, y como medida preventiva, se dispuso el cierre del Club de Pesca por el término de 72 horas, mientras se continúa con el monitoreo del estado del agua y la evolución del fenómeno.

Desde el municipio recomendaron a la comunidad evitar el contacto con el agua en sectores donde se observe coloración verdosa, presencia de espuma o manchas, ya que estas son características asociadas a la proliferación de cianobacterias. Asimismo, se solicitó no ingresar mascotas al lago, debido a los riesgos que estas algas pueden representar tanto para personas como para animales.

Las autoridades indicaron que, ante la aparición de síntomas o cualquier tipo de malestar, se debe concurrir de inmediato al hospital local para recibir atención médica.

Finalmente, desde la Municipalidad de Picún Leufú remarcaron que cualquier novedad será comunicada oficialmente y apelaron a la responsabilidad individual y colectiva, destacando que la prevención es tarea de todos.