Petrolero Argentino confirma su participación en la Liga Federal de Básquet 2026

Luego de ser campeón en el Pre Federal Ascenso 2025

El club Petrolero Argentino ha ratificado de manera oficial que formará parte de la Liga Federal de Básquet 2026. Esta decisión se toma tras el desempeño de la institución en el Torneo Prefederal Ascenso 2025, certamen en el cual el equipo se consagró campeón, obteniendo así el derecho a competir en el nivel federal.

En la actualidad, la organización se encuentra en la etapa de definición del plantel que disputará la competencia. Simultáneamente, el club lleva adelante la pretemporada de sus categorías formativas, las cuales representan el eje central de su proyecto deportivo y el desarrollo de sus jugadores jóvenes.

Esta participación en la Liga Federal se presenta como una consolidación del proyecto institucional, el cual es sostenido por el trabajo conjunto de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el apoyo de la comunidad. De esta manera, Petrolero Argentino busca dar continuidad a su estructura deportiva con objetivos definidos para el futuro del básquet en el club