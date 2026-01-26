La neuquina Nahiara Díaz representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se desarrollarán del 6 al 22 de febrero en distintas sedes de Italia.

La deportista neuquina Nahiara Díaz González, especializada en esquí de fondo y oriunda de Caviahue, fue confirmada como integrante de la delegación argentina que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, que se desarrollarán del 6 al 22 de febrero en distintas sedes de Italia.

Con 22 años, Díaz volverá a competir en la máxima cita del deporte invernal, luego de su debut olímpico en Beijing 2022. En aquella oportunidad, con apenas 18 años, finalizó en el puesto 96 de la prueba de 10 kilómetros estilo clásico y en el puesto 84 del sprint estilo libre, sumando una valiosa experiencia internacional.

La inclusión de la atleta neuquina en el seleccionado nacional representa un logro personal y, al mismo tiempo, el resultado de un proceso de desarrollo deportivo sostenido, acompañado por el sistema provincial de Becas para el Mediano y Alto Rendimiento, una política pública orientada a fortalecer las trayectorias de atletas con proyección nacional e internacional.

“Este es un objetivo que busqué y trabajé mucho junto a mi equipo. Me siento más preparada y las experiencias previas me sirvieron para seguir creciendo”, expresó la deportista tras conocerse la confirmación de su convocatoria.

Asimismo, Díaz destacó el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera: “Representar a la provincia y al país es un orgullo enorme. Me han apoyado desde que empecé y voy a dar lo mejor de mí para dejar a Neuquén y a la Argentina en lo más alto”.

Por su parte, la secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, señaló que “contar con Nahiara entre los atletas que llevarán la bandera argentina al escenario olímpico es motivo de orgullo para toda la provincia”, y remarcó que el sistema de becas “no solo brinda respaldo financiero, sino también un acompañamiento integral a quienes representan a Neuquén y al país en competencias de primer nivel”.

Con antecedentes en competencias internacionales y experiencia olímpica previa, Nahiara Díaz continúa consolidando su carrera deportiva y se posiciona como una de las atletas más destacadas del deporte neuquino, convirtiéndose en un ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones.