Invitan a un curso gratuito de automaquillaje en Plaza Huincul

Está destinada a personas mayores de 16 años, con un cupo limitado a 20 participantes

Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para un curso gratuito de automaquillaje, una propuesta formativa orientada a brindar herramientas básicas y prácticas vinculadas al cuidado personal y la imagen.

La iniciativa es impulsada por la subsecretaría municipal y está destinada a personas mayores de 16 años, con un cupo limitado a 20 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

El curso comenzará el 3 de febrero y se dictará los martes y jueves, de 14:30 a 17:30 horas, en la sede de la Subsecretaría, ubicada en Avenida del Libertador 517, en el Barrio Central.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 299 535 1518.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca promover el aprendizaje de técnicas accesibles y útiles para la vida cotidiana, fomentando además espacios de formación gratuitos para la comunidad.