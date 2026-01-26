Inició la temporada 2026 de ciclismo en Neuquén

Fue en la Ciudad Deportiva de Neuquén

Este domingo se realizó la apertura de la temporada 2026 en la Pista de Ciclismo de la Ciudad Deportiva de Neuquén Capital. El evento fue organizado por el Club Deportivo y Cultural Municipales de Cutral Co.

La competencia contó con la participación de más de 250 ciclistas provenientes de las provincias de Neuquén y Río Negro. Las carreras se desarrollaron en las categorías Máster B, C, D, E, Damas, Infanto Juveniles y Libres. Dentro de los participantes, se registró la presencia de Miguel Sosa, de 82 años, quien integró la categoría Máster E.

Jesús San Martín, presidente del Concejo Deliberante, resaltó el trabajo conjunto entre el Club Municipales, el municipio de Cutral Co y el Gobierno de la Provincia de Neuquén. Por su parte, José Navarrete, presidente del club organizador, mencionó la colaboración de la Federación Neuquina de Ciclismo en la ejecución de la jornada.

Este evento marca el comienzo del calendario anual y el crecimiento del ciclismo regional