El ISSN modificó el reintegro anual de pasajes para jubilados y pensionados

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) aprobó por mayoría la Resolución Nº 633/26, mediante la cual se modifican las condiciones del reintegro de pasajes que reciben una vez al año los jubilados, pensionados y retirados de la provincia del Neuquén.

Desde el organismo previsional indicaron que la medida no implica un ajuste, sino un reordenamiento responsable y eficiente de los recursos, con el objetivo de fortalecer el equilibrio de la Caja Previsional y garantizar una distribución más equitativa de los beneficios, en un contexto donde se proyecta un incremento sostenido del 5% anual en la cantidad de nuevos beneficios otorgados.

De acuerdo a los datos oficiales, durante el año 2025 la erogación destinada al reintegro de pasajes alcanzó los 1.426.505.400 pesos. El análisis del ISSN reveló que el 54% de los beneficiarios que accedieron al reintegro percibían haberes superiores al promedio bruto del total de jubilaciones, concentrándose principalmente en pasivos de mayores ingresos, lo que —según se explicó— desvirtuó el principio de equidad y solidaridad previsional.

La nueva normativa redefine el alcance del beneficio y establece que el reintegro será otorgado al 54% de los pasivos con menores recursos, fijando un monto actualizado de 155.144,44 pesos, lo que representa un incremento del 133% respecto al primer tramo de kilometraje previsto en la norma anterior. Además, el monto se ajustará de manera automática.

El reintegro estará destinado exclusivamente a viajes dentro del territorio provincial, en consonancia con las políticas públicas del gobierno neuquino que promueven el turismo interno y la circulación de recursos dentro de la provincia.

Desde el ISSN remarcaron que la resolución apunta a sostener un beneficio único entre las cajas previsionales del país, garantizando su continuidad, una distribución más justa y el desarrollo sustentable del sistema previsional provincial.