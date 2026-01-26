Cortaron la luz en Rentas y se interrumpió la atención en toda la provincia

Producto de una deuda de aproximadamente 50 millones de pesos con la cooperativa CALF.

La dirección provincial de Rentas de Neuquén permanece sin atención al público este lunes tras el corte del suministro eléctrico en el edificio central, producto de una deuda de aproximadamente 50 millones de pesos con la cooperativa CALF. La situación provocó además la caída del sistema informático, lo que impide operar en todas las delegaciones del organismo, tanto en el interior de la provincia como en la sede de Buenos Aires.

Los trabajadores advirtieron el problema al llegar a sus puestos de trabajo alrededor de las 7.30, cuando encontraron el edificio completamente a oscuras y sin funcionamiento de los sistemas. “No había luz, ni siquiera funcionaban las luces de emergencia”, señaló Bárbara Delarriva, delegada de ATE en Rentas, en declaraciones radiales.

Según explicó la representante gremial, el corte se produjo por falta de pago y se trata de una deuda que no es nueva. “La semana pasada se envió el aviso de deuda. Las autoridades del Ministerio de Economía están al tanto, pero hasta el momento no se liberaron los fondos para regularizar la situación”, indicó.

Delarriva sostuvo que no es la primera vez que el organismo enfrenta inconvenientes de este tipo y que en ocasiones anteriores se logró resolver mediante gestiones extraordinarias. Sin embargo, en esta oportunidad no hubo respuestas oficiales. “No tenemos información sobre cuándo se va a restituir el servicio ni cómo continuará la semana laboral”, expresó.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un comunicado en el que cuestionaron la gestión del organismo y remarcaron el impacto de la situación. “Esta situación expone nuevamente la ineficiencia de la actual gestión, que pone en riesgo el normal funcionamiento del organismo y afecta tanto a las y los trabajadores como a la ciudadanía en general”, señalaron.

Asimismo, el gremio reclamó una solución inmediata al conflicto. “Las y los trabajadores de Rentas exigimos respuestas inmediatas, la regularización urgente del servicio y que se garantice el normal funcionamiento del organismo, evitando que estas situaciones vuelvan a repetirse”, manifestaron.

Por el momento, el edificio de la dirección provincial de Rentas continúa cerrado al público y no hay precisiones oficiales sobre la restitución del suministro eléctrico ni sobre la normalización de la atención en la provincia.