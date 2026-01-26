Copelco informó cortes imprevistos de energía en el barrio Zani de Cutral Co

Como consecuencia de la ola de calor que afecta a la región.

La Cooperativa Copelco informó que se registraron cortes imprevistos en el servicio de energía eléctrica en el barrio Zani de la ciudad de Cutral Co, como consecuencia de la ola de calor que afecta a la región.

Desde la entidad señalaron que las altas temperaturas generaron sobrecargas en el sistema, lo que derivó en interrupciones del suministro. En este sentido, indicaron que personal técnico ya se encuentra trabajando en las redes de distribución y en las subestaciones para normalizar el servicio.

Asimismo, Copelco advirtió que, para llevar adelante las tareas necesarias, podrían realizarse cortes programados, los cuales serán informados oportunamente a los asociados.