Comienza el programa de acompañamiento para ingresantes a las carreras de Ingeniería en la UTN FRN

De manera presencial y virtual

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén (UTN FRN), da inicio este lunes al Programa de Acompañamiento para Ingresantes destinado a estudiantes que comienzan su trayectoria académica en las carreras de Ingeniería.

La propuesta tiene como objetivo facilitar la adaptación a la vida universitaria, fortalecer hábitos de estudio y brindar herramientas académicas y de orientación institucional durante los primeros meses de cursado.

El cursado comenzó a las 17:30 horas, con modalidad presencial en la Sede Central, ubicada sobre Avenida Pedro Rotter S/N, y una instancia virtual, cuyo acceso fue enviado por correo electrónico a las y los estudiantes a las 17:00. En ambos casos, la clase inició en el mismo horario.

Desde la casa de estudios destacaron la importancia de este espacio como una instancia clave para quienes inician la carrera, ya que permite conocer el funcionamiento académico, los recursos institucionales y el acompañamiento disponible a lo largo del año.