Se incendió un vehículo en el barrio Centenario de Plaza Huincul

En la calle Paganini

Un incendio vehicular se registró este domingo, pasadas las 15 horas, en calle Paganini y Potenzoni, en el barrio Centenario de Plaza Huincul, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Por causas que aún no fueron informadas oficialmente, un automóvil comenzó a arder en el patio de una vivienda. El foco ígneo fue controlado en primera instancia por los propios propietarios, lo que permitió evitar que las llamas se propagaran.

Minutos después, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, integrada por cinco efectivos, quienes realizaron tareas de enfriamiento debido a la alta temperatura que presentaba el vehículo, con el objetivo de prevenir una posible reignición.