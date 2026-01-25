Recuperaron una moto con pedido de secuestro en Cutral Co

Se inició un seguimiento que culminó en inmediaciones del barrio Progreso.

Durante la madrugada del sábado, personal del Comando Radioeléctrico Cutral Co logró recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente, en el marco de un operativo de patrullaje preventivo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3:55 horas, cuando los efectivos advirtieron la actitud sospechosa de un motociclista que circulaba por la zona de calle Independencia. Ante esta situación, se inició un seguimiento que culminó en inmediaciones del barrio Progreso.

Al verificar el rodado, una motocicleta marca Honda XR, se constató que el mismo presentaba un pedido de secuestro activo, emitido por la autoridad judicial competente. En consecuencia, se procedió al secuestro inmediato del vehículo.

La motocicleta fue trasladada a la unidad policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las diligencias de rigor para determinar su procedencia y las responsabilidades del caso.