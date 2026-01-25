Organizan una feria de canelones para Pablo Villagra

Ya cuenta con la autorización de la prótesis y tiene fecha de cirugía confirmada para el 12 de febrero de 2026.

Una feria solidaria de canelones se realizará el sábado 7 de febrero, al mediodía, con el objetivo de recaudar fondos para acompañar el proceso médico de Pablo Villagra, quien tiene una cirugía programada en la ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, Villagra ya cuenta con la autorización de la prótesis y tiene fecha de cirugía confirmada para el 12 de febrero de 2026. Deberá viajar a Buenos Aires el 9 de febrero, día en el que se realizarán los estudios prequirúrgicos. Actualmente resta la autorización de PAMI para los pasajes y la intervención quirúrgica, trámite que se encuentra en curso y que, de acuerdo a lo indicado, no presentaría inconvenientes.

En este contexto, familiares y allegados organizan una Gran Feria de Canelones sin tuco, que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero al mediodía. El valor de la docena será de 15.000 pesos, y lo recaudado será destinado a cubrir gastos relacionados con el viaje, la estadía y otros costos derivados del tratamiento.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar pedidos o consultas al 299 5080104. Además, se encuentra habilitada la opción de colaboración a través de Mercado Pago, mediante el alias chupe.v.mp.