Invitan a participar de taller de costura en Plaza Huincul

En Plaza Huincul se encuentra abierta la propuesta del Taller de Costura – Nivel Inicial, una capacitación destinada a quienes deseen adquirir conocimientos básicos en el manejo de máquinas de coser y técnicas elementales de confección.
El taller se desarrolla en las instalaciones del CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en el barrio Centenario, y está a cargo de la profesora Mariela Basualto, con amplia experiencia en formación en el área textil.
Las clases se dictan de lunes a viernes, en dos turnos: por la mañana, de 8 a 11:30 horas, y por la tarde, de 12:30 a 14 horas, lo que permite a las y los interesados elegir el horario que mejor se adapte a sus rutinas.