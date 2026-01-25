Invitan a participar de taller de costura en Plaza Huincul

El taller se desarrolla en las instalaciones del CDI “Gajitos de Ternura”

En Plaza Huincul se encuentra abierta la propuesta del Taller de Costura – Nivel Inicial, una capacitación destinada a quienes deseen adquirir conocimientos básicos en el manejo de máquinas de coser y técnicas elementales de confección.

El taller se desarrolla en las instalaciones del CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en el barrio Centenario, y está a cargo de la profesora Mariela Basualto, con amplia experiencia en formación en el área textil.

Las clases se dictan de lunes a viernes, en dos turnos: por la mañana, de 8 a 11:30 horas, y por la tarde, de 12:30 a 14 horas, lo que permite a las y los interesados elegir el horario que mejor se adapte a sus rutinas.