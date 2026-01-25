Incendio vehicular en la Ruta del Petróleo: un auto quedó destruido

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

Un vehículo se incendió por completo durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial N° 67, conocida como la Ruta del Petróleo. Se trató de un Peugeot 206 que circulaba desde la ciudad de Neuquén hacia Centenario. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, a unos cinco kilómetros de la calle Benito Machado, cuando el conductor advirtió que el automóvil comenzaba a prenderse fuego. Según indicó el propietario del rodado, el incendio se habría originado a partir de una presunta falla eléctrica.

De acuerdo a la información brindada por el portal Centenario Digital, el automovilista logró detener la marcha y orillarse a tiempo sobre la banquina. Sin embargo, en cuestión de minutos las llamas se propagaron de manera incontrolable y consumieron gran parte del vehículo, sin que pudiera ser sofocado con medios propios.

Personal policial de la Comisaría Quinta, que realizaba tareas de patrullaje en la zona, intervino de inmediato y dio aviso a los Bomberos Voluntarios. Al lugar acudió una dotación a cargo del móvil 19, que al arribar encontró el automóvil completamente envuelto en llamas.

Los bomberos llevaron adelante tareas de extinción y enfriamiento, logrando controlar el fuego y evitar que se propagara hacia la banquina o la vegetación lindera. El vehículo sufrió daños totales.