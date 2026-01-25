Figueroa inauguró la 83° Expo Rural del Neuquén y ratificó el orden fiscal como eje de gestión

En Junín de los Andes

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este domingo el acto central de la 83° Exposición Rural del Neuquén y la 15° Exposición de Caballos de la Patagonia, que se desarrollan en Junín de los Andes, donde reafirmó el rumbo de la gestión provincial basado en el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción de la deuda y el acompañamiento al sector productivo.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición necesaria para avanzar en infraestructura, servicios y educación, y remarcó que “no hay posibilidad de invertir bien si no se ordena el Estado”. En ese marco, aseguró que la provincia avanza hacia un modelo de federalismo interno, con obras y políticas públicas que llegan a todo el territorio neuquino.

Figueroa destacó que la provincia logró reducir el 38% de su deuda pública, que ascendía a 1.263 millones de dólares, y señaló que este ordenamiento permitió fortalecer la actividad privada. En ese sentido, subrayó que Neuquén lidera la generación de empleo privado a nivel nacional, con más de 3.200 puestos de trabajo genuinos creados, en un contexto adverso para otras regiones del país.

El gobernador también resaltó el rol estratégico de Neuquén en la economía nacional y afirmó que la provincia aportó 10.000 millones de dólares a la balanza de pagos, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica de la Argentina. “Si a Neuquén le va bien, al país también le va a ir bien”, expresó.

En relación con la inversión en infraestructura, indicó que el plan de conectividad vial y digital, financiado con recursos propios, tiene como objetivo garantizar el arraigo en las zonas rurales, llevando servicios y oportunidades a comunidades históricamente postergadas.

En el plano educativo, puso en valor el programa de becas Gregorio Álvarez, que alcanza a 19.000 estudiantes, al que definió como una herramienta clave para la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

Respecto a la emergencia por sequía y el riesgo de incendios forestales, Figueroa destacó la inversión provincial en equipamiento propio para la prevención y el combate del fuego. Detalló que, en lo que va de la temporada, 63 focos de incendio fueron controlados rápidamente gracias al trabajo de los brigadistas y al uso de aviones y helicópteros.

El acto contó con la presencia de la presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia De Larminat, quien recordó el incendio del Valle de Magdalena ocurrido hace un año y destacó la importancia de la reacción temprana y el trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía. También participó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien valoró el diálogo permanente con el gobierno provincial.

Asistieron además autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; ministros del gabinete provincial; el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; legisladores nacionales y representantes del sector productivo.