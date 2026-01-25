El merendero del barrio Otaño reabre sus puertas este domingo

La comisión vecinal del barrio Otaño de Plaza Huincul anunció la reapertura del merendero, que volverá a funcionar este domingo en la sede vecinal del barrio, con una propuesta destinada a niñas, niños y familias de la comunidad.

La actividad se desarrollará a partir de las 15 y hasta las 17 horas, e incluirá una jornada de fútbol recreativo y merienda, con el objetivo de promover el encuentro, la participación barrial y el acompañamiento social en este inicio del 2026.

El encuentro tendrá lugar en la sede vecinal del barrio Otaño, ubicada en la intersección de las calles Antártida Argentina y Chubut. Además, se informó que quienes asistan pueden llevar su equipo de mate para acompañar la jornada.